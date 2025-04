IPL 2025: भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली (Virat Kohli) ने अपनी इंस्टा टाइमलाइन से पिछले बुधवार को सभी विज्ञापन वाले पोस्ट हटा दिए हैं. उन्होंने सभी पेड पार्टनरशिप और विज्ञापन से संबंधित पोस्ट को रील्स वाले सेक्शन में डाल दिया है और टाइमलाइन से हटा दिया हैं. उनके फॉलोअर्स को यह कदम बहुत पसंद आया लेकिन अंत में कोहली ने इस मौके पर चु्प्पी तोड़ दी हैं. कोहली का कहना है कि समय-समय पर इंस्टा अकाउंट को रीसेट करते रहना चाहिए.

सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर बताई वजह

एक वीडियो शेयर करते हुए विराट कोहली कहते है कि एक जरूरी रीसेट के कारण ऐसा किया हैं. इस रीसेट की वजह से ही इसकी अवश्यकता थी. हालांकि सोशल मीडिया में विराट कोहली की अच्छी खासी फॉलोइंग हैं. उनके 271 मिलियन फॉलोअर्स हैं. उन्होंने कहा है कि "मैं सोशल मीडिया के साथ एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर हूं. वर्तमान में, मैं ऐसी जगह पर नहीं हूं जहां मैं बहुत ज्यादा जुड़ सकूं, आप कभी नहीं जानते कि भविष्य क्या होगा। लेकिन, निश्चित रूप से इसे रीसेट करने की जरूरत थी."

𝐂𝐨𝐬𝐦𝐢𝐜 𝐙𝐞𝐧 𝐟𝐭. 𝐕𝐢𝐫𝐚𝐭 𝐊𝐨𝐡𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐫. 𝐍𝐚𝐠𝐬



The most awaited interview of the #IPL season is here! Mr. Nags tries to decode Virat Kohli’s meditative state of mind in this special episode of @bigbasket_com presents RCB Insider. pic.twitter.com/S63OwmFxAe