भारत के स्टार क्रिकेटर अगर घरेलू क्रिकेट खेले तो मैदान में कैसा माहौल होगा. इसकी बानगी तब देखने को मिली. जब विराट कोहली 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे. कोहली को देखने के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में फैंस का जन सैलाब उमड़ा हुआ है.



मैदान के अंदर जाने के लिए करीब 1 से 2 किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है. ऐसा इसलिए भी है क्योंकि डीडीसीए इस मैच को फ्री में दिखा रही है. आपको बता दें कि विराट कोहली लंबे समय से लाल गेंद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं. मगर फिर भी फैन्स के सपोर्ट में कोई कमी नहीं आई है.

कुछ फैंस हुए घायल

अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर अफरा - तफरी मच गई. जिसमें कुछ फैंस घायल हो गए. स्टेडियम के गेट नंबर 16 के बाहर भीड़ ने बीच धक्का-मुक्की हो गई. जिसकी वजह से गेट के पास कुछ फैन गिरकर घायल हो गए. जिसमें पुलिस की एक बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई. स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते समय एक सुरक्षा गार्ड भी घायल हो गया.

Cold Thursday Morning in Delhi, yet thousands turn up to watch Virat Kohli play a Ranji Game 🇮🇳🐐 pic.twitter.com/CgpaLO78JS