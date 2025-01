भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे. जिसको लेकर दिल्ली एंव जिला क्रिकेट संघ (DDCA) ने अपनी तैयारी शुरु कर दी है. दिल्ली की टीम 30 जनवरी को रेलवे के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी.

दिल्ली ने 23 जनवरी को सौराष्ट्र के खिलाफ मुकाबला खेला था. जिसमें भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आए थे. लेकिन उनका बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था. अब विराट कोहली पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

13 साल के बाद रणजी में नजर आएंगे कोहली

विराट कोहली पूरे 13 साल के बाद रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे. उन्होंने साल 2012 में आखिरी बार उत्तर प्रदेश के खिलाफ मुकाबला खेला था. जिसमें वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके थे. अब कोहली रेलवे के खिलाफ मुकाबला खेलते हुए दिखाई देंगे. उनको दिल्ली के स्क्वाड में जगह मिल गई है.

वही ऋषभ पंत को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. हालांकि को भारत के एक छोटे शिविर में 2 फरवरी से हिस्सा लेंगे. जिसकी वजह से वो चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. रेलवे के खिलाफ मुकाबले में आयुष बदोनी को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है.

Virat Kohli all set to play Ranji Trophy for Delhi after 1️⃣3️⃣ years ✅



👉 Rishabh Pant is not available for the clash against Railways. #RanjiTrophy #ViratKohli pic.twitter.com/JTq9GgRFRP