IND vs AUS Test 2023: Virat Kohli का डब्बा पैक फोन खोया, किंग ने पूछा क्या किसी ने देखा?

डीएनए हिंदी: ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत आ चुके हैं और 9 फरवरी को टीम इंडिया के खिलाफ नागपुर में पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार हैं. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए फैंस के बीच में भी काफी उत्साह है. साथ ही टीम इंडिया के खिलाड़ी भी एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए रेडी नजर आ रहे हैं. लेकिन टीम इंडिया के सबसे बड़ा खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले बेहद दुखी है. क्योंकि उसका नया फोन खो गया है. ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि पूर्व कप्तान विराट कोहली हैं, जिनका एकदम नया डब्बा पैक फोन ही खो गया है और वो उसे ढूंढने में लगे हुए हैं.



ट्वीट कर बताया आखिर क्या हुआ



विराट ने खुद ट्विटर पर इस बात के बारे में अपने सभी फैंस को बताया है. उन्होंने ट्वीट में लिखा, 'अगर आपका नया फोन वो भी डब्बा पैक फोन खो जाए तो इससे ज्यादा बुरी फीलिंग शायद ही कोई होती है. क्या आपने में से किसी ने देखा?' विराट ने ये ट्वीट सुबह 10.34 बजे किया था और दो घंटे से भी कम समय में इसे 11 लाख से ज्यादा लोगों ने न सिर्फ देखा, बल्कि फैंस अपने फेवरेट क्रिकेटर के लिए विश भी मांग रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द खोया हुआ फोन वापस मिल जाए.



Nothing beats the sad feeling of losing your new phone without even unboxing it ☹️ Has anyone seen it?