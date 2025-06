IPL 2025 के फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और पंजाब किंग्स के बीच एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबले में कई बेहतरीन मोमेंट देखने को मिलें. लेकिन इस हाई-वोल्टेज मैच में जो पल सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है, वो है विराट कोहली का जबरदस्त रिएक्शन. RCB फैन्स को इस बार उम्मीद है कि इस बार टीम अपनी पहली IPL ट्रॉफी अपने नाम कर सकती है.

दरअसल, पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर जैसे ही आउट हुए, मैदान पर मौजूद विराट कोहली उछल पड़े. वो खुशी में इतने झूम उठे कि हवा में जोरदार छलांग लगा दी. ये नजारा कैमरे में कैद हो गया और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. विराट कोहली का यह रिएक्शन इतना जबरदस्त था कि फैंस ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं. कुछ फैंस ने इसे 'कोहली क्लासिक मोमेंट' बताया है तो कुछ ने लिखा, 'ऐसी दीवानगी सिर्फ कोहली में ही देखी जा सकती है.'

