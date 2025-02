भारत ने इंग्लैंड को पहले वनडे मैच में 4 विकेट से धूल चटा दी. इस मैच में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली चोट की वजह से नहीं खेल पाए थे. अब उनकी चोट पर बड़ी अपडेट सामने आई है.

बीसीसीआई ने एक आधिकारिक अपडेट में कहा कि विराट कोहली दाहिने घुटने में दर्द की वजह से पहले वनडे में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे. पहले वनडे के लिए कोहली वार्मअप करते हुए नजर आए थे.

शुभमन गिल ने कोहली के चोट पर दी अपडेट

भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला 9 फरवरी को कटक में खेला जाएगा. जिसको लेकर फैंस के मन में सवाल था कि क्या कोहली दूसरा वनडे मैच खेलेंगे या नहीं इसपर गिल ने बड़ी अपडेट दे दी है. शुभमन ने बताया कि कोहली की चोट को लेकर कोई टेंशन वाली बात नहीं है. वो कटक मैच के लिए टीम में वापस आ जाएंगे.

Shubman Gill said, "Virat Kohli will definitely be fit for the 2nd ODI. Nothing to worry". pic.twitter.com/NFpQYQnrcW