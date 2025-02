भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेली जा रही है. जिसमें विराट कोहली के बल्ले से धमाकेदार पारी देखने को मिली.

चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कोहली इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे मैच खेल रहे थे. जिसमें कोहली ने 52 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली. जिसमें 7 चौके और 1 छक्का देखने को मिला. कोहली ने पूरे 451 दिन के बाद वनडे में अर्धशतकीय पारी खेली है.

सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलकर सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है.

Goes past 4K! Most runs for India against England in international cricket 4010* - Virat Kohli 3990 - Sachin Tendulkar 2999 - MS Dhoni 2993 - Rahul Dravid 2919 - Sunil Gavaskar #INDvsENG pic.twitter.com/zv9Byd1RUw

सचिन ने इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 3990 रन बनाए थे. वही कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अब 4010 रन बना लिए हैं. हालांकि को वनडे क्रिकेट में 14 हजार रन बनाने से चूक गए.

फिर बने आदिल राशिद का शिकार

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 11वीं इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाज आदिल राशिद का शिकार बने. वही इस सीरीज में भी आदिल ने कोहली को दूसरी बार आउट किया.

Rashid gets Kohli - AGAIN!



Most dismissals for Virat Kohli against a bowler in international cricket



11 - Josh Hazlewood (29 inns)

11 - Adil Rashid (34 inns)

11 - Tim Southee (37 inns)

10 - James Anderson (37 inns)

10 - Moeen Ali (41 inns)#INDvsENG