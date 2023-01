Virat Kohli ने आखिरकार सचिन को पीछे छोड़ा, श्रीलंका के खिलाफ ये कारनामा करने वाले बने पहले भारतीय

Virat Kohli Breaks Sachin Tendulkar Record Ind Vs SL

डीएनए हिंदी: भारत बनाम श्रीलंका (Ind Vs SL ODI) वनडे में विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ा है. गुवाहाटी में पूर्व कप्तान ने अपने वनडे करियर की 45वीं सेंचुरी लगाई है. इस शतक के साथ अब वह एकदिवसीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों से सिर्फ 4 कदम दूर हैं. साथ ही इस मैच में उन्होंने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने सचिन तेंदुलकर के ही रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान बनाया है.

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ किसी भारतीय खिलाड़ी के सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अब तक 8 सेंचुरी के साथ यह कीर्तिमान सचिन तेंदुलकर के नाम था. कोहली का एशियाई देश के खिलाफ यह नौवां शतक है. श्रीलंका के अलावा वह वेस्टइंडीज के खिलाफ भी 9 शतक ठोक चुके हैं.

Most ODI 100s vs a team

Virat Kohli vs WI: 9

Virat Kohli vs SL: 9

Sachin Tendulkar vs Aus: 9



Rohit Sharma vs Aus: 8Virat Kohli vs Aus: 8Sachin Tendulkar vs SL: 8

भारत ने दिया 374 रनों का लक्ष्य

विराट कोहली के शतक और रोहित शर्मा और शुभमन गिल की आतिशी अर्धशतकीय पारी की बदौलत टीम इंडिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 374 रनों का लक्ष्य दिया है. कोहली ने 113 रनों की पारी खेली जिसमें उन्होंने 87 गेंदों में 12 चौके और 1 छक्का भी लगाया. रोहित शर्मा ने 67 गेंदों में 83 रन बनाए और शुभमन गिल ने भी करियर का पांचवा अर्धशतक जड़ा. युवा ओपनर ने 70 रनों की उपयोगी पारी खेली.

