Virat Kohli: क्रिकेट से दूर वृंदावन की गलियों में अनुष्का के साथ दिखे विराट कोहली, बाबा नीम करौली का लिया आशीर्वाद

डीएनए हिंदी: विराट कोहली और अनुष्का शर्मा (Virat Kohli Anushka Sharma) दुबई में न्यू ईयर मनाकर देश लौट चुके हैं. बुधवार को दोनों को वृंदावन में स्पॉट किया गया. मीडिया से बचने के बावजूद उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. विराट अनुष्का दोनों ही बाबा नीम करौली के भक्त हैं और उन्होंने वृंदावन में उनके मंदिर में काफी वक्त बिताया. इस दौरान सेलिब्रिटी कपल ने मास्क भी लगा रखा था. अनुष्का और कोहली कैजुअल लुक में नजर आ रहे थे. दोनों के साथ परिवार के कुछ सदस्य भी थे लेकिन सभी ने मास्क लगा रखा था.

नीम करौली बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद

विराट कोहली और अनुष्का ने मंदिर में एक घंटे के करीब वक्त बिताया और नीम करौली बाबा के दर्शन किए. दोनों ने इस दौरान मंदिर में मौजूद कुछ स्टाफ के लोगों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई.

The Man of Culture @imVkohli and The Woman of Culture @AnushkaSharma 🙏