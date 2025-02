भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली रणजी ट्रॉफी मैच खेलने के बाद भारतीय टीम से जुड़ गए हैं. कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्रैक्टिस शुरु कर दी है. भारतीय टीम नागपुर में खूब पसीना बहा रही है.

इस बीच विराट कोहली की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है. जिसमें कोहली के एब्स दिखाई दे रहे हैं. क्रिकेट के फील्ड पर विराट की फिटनेस देखकर हर कोई दंग रह गया है.

नागपुर में दिखा कोहली के फिटनेस का गजब नजारा

विराट कोहली की गिनती दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में की जाती है. मैच के दौरान फील्ड पर उनकी फिटनेस का नजारा फैंस को भी देखने को मिल जाता है. जब वो बॉल के पीछे गजब की फुर्ती देखते हैं. नागपुर में अभ्यास के दौरान विराट कोहली के सिक्स - पैक एब्स देखने को मिले. जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

Virat kohli

Six pack

Fun fact - he is not eating Vadapav



