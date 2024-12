Ashwin Retirement: इंटरनेशनल क्रिकेट से विदा ले चुका रविचंद्रन अश्विन का एक पोस्ट सोशल मीडिया पोस्ट पर तेजी से वायरल हो रहा है. क्रिकेटर ने संन्यास लेने के बाद अपने फोन के कॉल लॉग की तस्वीर शेयर की. इस तस्वीर पर अब लोग तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. इस पोस्ट को शेयर कर अश्विन ने यह भी लिखा कि मुझे तो दिल का दौरा पड़ जाता.

क्या है वायरल पोस्ट में?

अश्विन ने एक्स पर पोस्ट में लिखा-'अगर कोई मुझे 25 साल पहले बताता कि मेरे पास एक स्मार्टफोन होगा और भारतीय क्रिकेटर के तौर पर मेरे करियर के आखिरी दिन कॉल लॉग कुछ इस तरह होगा तो मुझे तभी दिल का दौरा पड़ जाता. उन्होंने आगे लिखा-सचिन तेंदुलकर और कपिल देव पाजी का शुक्रिया.

If some one told me 25 years ago that I would have a smart phone with me and the call log on the last day of my career as an Indian cricketer would look like this☺️☺️, I would have had a heart attack then only. Thanks @sachin_rt and @therealkapildev paaji🙏🙏 #blessed pic.twitter.com/RkgMUWzhtt