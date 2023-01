Vinod Kambli Birthday: कांबली की वो गलतियां जिससे खत्म हो गया उनका करियर, आज काम तक के लिए पड़ रहा गिड़गिड़ाना

Vinod Kambli ने सचिन तेंदुलकर के साथ स्कूल के साथ देश के लिए भी क्रिकेट खेला लेकिन वह मास्टर ब्लास्टर की तरह सफल नहीं हो पाए.

vinod kambli birthday mistakes that ends his cricketing career was compared with sachin tendulkar