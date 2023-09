कितने बेहतर हैं KL Rahul? पूर्व क्रिकेटर ने आंकड़े सामने रख खोली पोल, ट्वीट देख किसी को आ रहा गुस्सा तो कोई दिख रहा सहमत

डीएनए हिंदी: केएल राहुल अपने फ्लॉप प्रदर्शन की वजह से आलोचकों के निशाने पर हैं. हालांकि उनके बचाव में कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा भी उतर चुके हैं. अब पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद ने केएल राहुल (KL Rahul Form) के विदेशी धरती पर बेहतरीन प्रदर्शन के तर्क को भी सिरे से खारिज कर दिया है. कुछ दिन पहले ही टीम इंडिया के ओपनर के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कई ट्वीट किए थे.

वेंकटेश प्रसाद ने खोल दी केएल राहुल की पोल

केएल राहुल के विदेशी धरती पर अच्छे प्रदर्शन के तर्क को प्रसाद ने अपने ट्वीट में उधेड़ कर रख दिया है. उन्होंने ट्वीट किया, केएल राहुल को लेकर आम राय यह है कि विदेशी धरती पर उनका टेस्ट रिकॉर्ड अच्छा है. उनके आंकड़े देखें तो हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. राहुल भारत के लिए विदेशी सरजमीं पर कुल 56 पारियों में सिर्फ 30 की औसत से रन बना सके हैं, जिसमें 6 शतक शामिल हैं.

There is a view that KL Rahul has an outstanding overseas Test record. But stats speak otherwise. He has a test avg of 30 overseas in 56 innings. He has scored 6 overseas centuries but followed it up with a string of low scores that’s why averaging 30. Let’s look at a few others pic.twitter.com/MAvHM01TcY