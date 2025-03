आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ था. टीम इंडिया ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर 12 साल बाद खिताब अपने नाम किया, जिसमें चक्रवर्ती का अहम योगदान रहा. उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में दमदार प्रदर्शन करते हुए 9 विकेट चटकाएं. दरअसल, इससे पहले वरुण चक्रवर्ती को साल 2021 में टीम इंडिया में मौका मिला था. उस समय टी20 वर्ल्ड कप 2021 खेला जा रहा था और मिस्ट्री स्पिनर ने डायरेक्ट वर्ल्ड कप में एंट्री मारी थी. लेकिन वो समय चक्रवर्ती के लिए सही नहीं रहा. टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. वहीं अब चक्रवर्ती ने एक बड़ा खुलासा किया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

वरुण चक्रवर्ती ने कहा, "कुछ लोग मेरे घर के बाहर आ गए थे. टी20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद मुधे धमकी वाले कॉल आना शुरू हो गए थे. लोगों ने कहा कि भारत मत आना, तुम कोशिश करोगे, तो भी नहीं आ पाओगे. लोग मेरे घर के पास आए और मुझे ढूंढ़ने लगे. कई मार मुझे उनसे छिपना भी पड़ा. जब मैं एयरपोर्ट से लौट रहा था तब कुछ लोगों ने मेरा बाइक से पीछा भी किया था. ऐसा होता है और मैं सझता हूं कि फैंस इमोशनल हो जाते हैं."

