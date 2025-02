भारत के युवा स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने नागपुर में भारतीय टीम के साथ अभ्यास भी शुरु कर दिया है. क्रिकइन्फो के मुताबिक वरुण को किस खिलाड़ी की जगहस टीम में शामिल किया गया. यह अब तक साफ नहीं हो सका.

इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण चक्रवर्ती ने कमाल का प्रदर्शन किया था. जिसका फल उनको मिल गया है. पहली बार वरुण को वनडे टीम में जगह मिली है.

अभी तक नहीं किया है वनडे डेब्यू

वरुण चक्रवर्ती अभी तक भारत के लिए वनडे डेब्यू नहीं कर पाए हैं. वो भारत के वनडे टीम का हिस्सा नहीं थे. टी20 सीरीज के बाद वरुण को वनडे सीरीज की टीम में शामिल किया गया है. उन्होंने नागपुर में अपनी प्रैक्टिस शुरु कर दी है.

