भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टी20 मैच राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां भारत के मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज ने अपनी फिरकी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों को फंसा लिया.

उनकी गेंदबाजी के आगे इंग्लैंड का एक भी बल्लेबाज नहीं टिक सका. इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में अभी वरुण चक्रवर्ती सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार खोला पंजा

वरुण चक्रवर्ती ने जब से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. तब से उनका कहर देखने को मिल रहा है. इंग्लैंड के पहले वरुण ने साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों को परेशान किया था. सीरीज के तीसरे मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट अपने नाम किए.

5⃣-wicket haul for Varun Chakaravarthy! 👏 👏



His 2⃣nd in T20Is 👌 👌



He has been on an absolute roll 👍 👍



Updates ▶️ https://t.co/amaTrbtzzJ#TeamIndia | #INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/j1Jd8k1jdj