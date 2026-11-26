Rising Stars Asia Cup: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका ए के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी की.

वैभव ने 27 गेंदों में 40 रन की छोटी लेकिन ताबड़तोड़ पारी खेली (Image- BCCI)

IND A vs SL A Semifinal: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने आक्रामक अंदाज से सबका ध्यान खींच लिया. गुरुवार (26 नवंबर 2026) को श्रीलंका ए के खिलाफ पहले सेमीफाइनल में वैभव ने आते ही बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए.

उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इंडिया ए को शानदार शुरुआत दिलाई. हालांकि, अच्छी लय में नजर आ रहे वैभव पारी को ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सके और 40 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.

भारत ने टॉस जीतकर ली बल्लेबाजी

इससे पहले दोहा में खेले जा रहे इस अहम मुकाबले में इंडिया ए के कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम को पारी की शुरुआत देने की जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा के कंधों पर थी. दोनों बल्लेबाजों ने कप्तान के फैसले को सही साबित किया और शुरुआत से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया.

27 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी ने छोटी लेकिन तेजतर्रार पारी में 27 गेंदों का सामना किया और 40 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और तीन शानदार छक्के निकले. वैभव ने लगभग 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

युवा बल्लेबाज ने क्रीज पर आते ही अपने इरादे साफ कर दिए थे. उन्होंने खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं बख्शा और मौका मिलते ही गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया. उनके लंबे शॉट देखकर श्रीलंका के गेंदबाज भी दबाव में नजर आए. हालांकि, 27 गेंदों तक क्रीज पर टिकने के बाद उनकी पारी का अंत हो गया.

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अभिषेक शर्मा के साथ की शानदार साझेदारी

दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा भी शानदार अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे. दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को पावरप्ले में अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया. इंडिया ए ने शुरुआती दस ओवर में ही 95 रन का आंकड़ा पार कर लिया. वैभव और अभिषेक की आक्रामक बल्लेबाजी के चलते श्रीलंकाई गेंदबाजों को शुरुआत में विकेट के लिए काफी इंतजार करना पड़ा.

पिछले मैच में दोहरा शतक लगाकर मचाई थी तबाही

वैभव सूर्यवंशी के लिए ये टूर्नामेंट बेहद खास रहा है. श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले उन्होंने यूएई के खिलाफ पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया था. उस मैच में उन्होंने महज 53 गेंदों पर नाबाद 204 रन ठोक दिए थे. उनकी पारी में 28 छक्के और सात चौके शामिल थे.

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