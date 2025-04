14 साल की उम्र में शानदार पारी खेल वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वह टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. इस आक्रामक बल्लेबाजी के बाद वैभव ने अपने पिता के संघर्षों को भी याद किया.

वैभव सूर्यवंशी वो नाम है जो हर किसी की जुबां पर है. महज 14 साल की उम्र में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा दिया है. गुजरात टाइटंस के खिलाफ 35 गेंदों में शतक लगाकर वे टी20 क्रिकेट इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज और आईपीएल इतिहास में सबसे तेज भारतीय शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने अपने बल्लेबाजी साथी यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर 210 रनों के लक्ष्य को हासिल कर लिया. इस उपलब्धि को वैभव ने किसी सपने की तरह बाताया है.

वैभव सूर्यवंशी ने कही ये बात

वैभव ने शानदार पारी खेलने के बाद कहा, "बहुत अच्छा लग रहा है. यह मेरा तीसरा आईपीएल मैच था और इसी में पहला शतक लगाया. पिछले तीन-चार महीनों से जो अभ्यास कर रहा था, उसका नतीजा दिख रहा है. मैं ग्राउंड नहीं देखता, बस गेंद पर ध्यान देता हूं. कोई डर नहीं है. मैं गेंदबाजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, बस खेल पर फोकस करता हूं." सूर्यवंशी ने आगे कहा, "आईपीएल में शतक लगाना सपने जैसा है."

'सिर्फ खेलने पर फोकस रखता हूं'- वैभव सूर्यवंशी

यह पूछने पर कि क्या उन्हें डर लगता है कि अब गेंदबाज उन्हें निशाना बनाएंगे, उन्होंने कहा, "नहीं , कोई डर नहीं. मैं इस बारे में नहीं सोचता. बस खेलने पर फोकस रखता हूं." वैभव का डर रहित अंदाज तब देखने को मिला जब उन्होंने ईशांत शर्मा के एक ओवर में 28 रन बटोरे, जिसमें दो चौके और तीन छक्के शामिल थे.

ये भी पढ़ें-क्या है Vaibhav Suryavanshi असली उम्र? इसपर छिड़ चुका है विवाद, पिता ने की थी आलोचकों की बोलती बंद

पिता के संगर्ष को किया याद

वैभव ने बताया कि उनके क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए पिता ने अपनी जमीन बेच दी थी. सूर्यवंशी परिवार के संघर्ष से सफलता की कहानी अब आने वाले समय में क्रिकेट की किवदंतियों का हिस्सा होने वाली है.

कोच ने कही बात

वैभव सूर्यवंशी के कोच ब्रजेश झा कहते हैं, "यह बेहद खुशी की बात है. उसने सभी को गौरवान्वित किया है. जिले को उसके प्रदर्शन पर गर्व है. उसने इतिहास रच दिया है. मैं, उसका कोच होने के नाते, उसके प्रदर्शन पर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं."

#WATCH | Samastipur, Bihar | Brajesh Jha, Vaibhav Suryavanshi's coach says, "This is a matter of extreme joy...He has made everyone proud...The district is proud of its performance... He has made history...I, being his coach, am very proud of his performance..." https://t.co/MyZdh4bS3d pic.twitter.com/VnV59AKGoG

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.