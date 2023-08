US Masters T10 League 2023: फ्लोरिडा में गरजा Yusuf Pathan का बल्ला, श्रीसंत और हरभजन की जमकर की कुटाई

डीएनए हिंदी: भारतीय टीम के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज यूसुफ पठान रविवार को एक बार फिर अपने पुराने रंग में लौटे, जहां उन्होंने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेली और फिर गेंद से दो विकेट चटकाए लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके. फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोवर्ड रिजिनल पार्क में शनिवार को लीग का छठा मैच खेला गया, जहां मॉरिसविले युनाइटी और न्यू जर्सी लिजेंड्स की टीमें आमने सामने हुईं. पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यू जर्सी लिजेंड्स ने 10 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 95 रन बनाए. 96 रन के लक्ष्य को मॉरिसविले युनाइटी ने एक गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया. इस मुकाबले में भारत के आरपी सिंह, एस श्रीसंत, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल और गौतम गंभीर जैसे स्टार खिलाड़ी खेल रहे थे.

मॉरिसविले युनाइटी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया. पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी नजफ शाह ने कप्तान हरभजन सिंह के फैसले को सही साबित किया और तीसरे ओवर में ही गौतम गंभीर को पवेलियन की राह दिखाई. इसके बाद जेसी राइडर और नमन ओझा ने स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया. चौथे ओवर में राइडर के आउट होने के बाद मैदान पर यूसुफ पठान का तूफान आया और टीम को तेजी से 90 के पार पहुंचा दिया. उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 41 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 3 छक्के और 2 चौके लगाए. नमन ओझा 18 गेंद में 17 रन बनाकर श्रीसंत का शिकार हुए. न्यू जर्सी लिजेंड्स ने 10 ओवर में 95 रन बनाए.

