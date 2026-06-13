FIFA World Cup में VAR का नया कमाल, Tim Ream बने ‘Mistaken Identity’ चेक से फायदा पाने वाले पहले खिलाड़ी

Tim Ream in FIFA World Cup 2026: टिम रील वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के गलत पहचान (mistaken identity) वाले नियम में हुए बदलाव का फायदा उठाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में बीती दिन यानी शुक्रवार 13 जून 2026 को यूसए और पराग्वे के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे अमेरिका ने एकतरफा मुकाबला अपने नाम कर लिया है. अमेरिका ने 4-1 से जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. लेकिन इस मैच की ज्यादा चर्चा अमेरिका की जीत या पराग्वे की हार की वजह से नहीं हैं. बल्कि अमेरिकी की नेशनल टीम के स्टार खिलाड़ी टिम रीम को लेकर हो रही है. क्योंकि वो वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के गलत पहचान (mistaken identity) वाले नियम में हुए बदलाव का फायदा उठाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या कहा है.

क्या है mistaken identity चेक नियम?

यूएसए और पराग्वे के बीच खेले जा रहे मैच में 53 मिनट बाद होते ही टिम रीम ने एक अलग ही इतिहास रचा है. रीम वर्ल्ड कप में इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड के गलत पहचान (mistaken identity) वाले नियम में हुए बदलाव का फायदा उठाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसी साल शुरुआत में खेल के नियमों में कई बदलाव हुए हैं, जिसमें एक ये नियम है कि रेफरी को ये छूट मिली है कि वो गलत प्लेयर को दिए गए रेड कार्ड या येलो कार्ड को बदलने के लिए वीडियो एसिस्टेड रिव्यू का उपयोग कर सकते हैं.

हालांकि, ऐसी तभी होता है, जब खिलाड़ियों के बीच टकराव हो या झगड़ा हो, जिसके बाद रेफरी को नजर नहीं आता और वो कुछ समझ नहीं पाता. ऐसे में रेफरी रिव्यू का मांग सकता है. शुक्रवार रात को डच रेफरी डैनी मैकेली ने भी यही किया.

क्या था पूरा मामला?

अमेरिका और पराग्वे की बीच मैच के दूसरे हाफ की शुरुआत में पराग्वे के मिडफील्डर मिगुएल अल्मिरोन गिर गए थे, दिसमें रीम को गलत समझा गया. हालांकि, रीम ने तुरंत ही इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी उन्हें येलो कार्ड दिखा दिया गया और वो काफी नाराज हो गए थे. लेकिन कुछ मिनट बाद वीडियो असिस्टेंट रेफरी कार्लोस डेल सेरो ग्रांडे ने मैकेली को रिव्यू करने के लिए मॉनिटर के पास बुलाया था और फिर मैकेली ने रीम को दिए गए येलो कार्ड वाले फैसले में बदलाव किया. मैकेली ने mistaken identity चेक के तहत अल्मिरोन को बुक किया.

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