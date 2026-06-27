'मैं टीम को बेस्ट प्रदर्शन कराने में नाकाम...' FIFA वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद भावुक हुए उरुग्वे के कोच

Marcelo Bielsa on Elimination: फीफा 2026 से बाहर होने के बाद अरुग्वे फुटबॉल टीम के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसका जिम्मेदार खुद को ठहराया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अरुग्वे और स्पेन के खिलाफ मुकाबला खेला गया था, जिसमें स्पेन ने अरुग्वे को 1-0 से हरा दिया. इस हार के साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अरुग्वे की टीम का सफर खत्म हो गया है. इस बार अरुग्वे की टीम ने टूर्नामेंट में खास प्रदर्शन नहीं किया, जिसकी वजह से टीम को निराशा हाथ लगी है. फीफा 2026 से बाहर होने के बाद अरुग्वे फुटबॉल टीम के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने बड़ा बयान दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

फीफा से बाहर होने के बाद भावुक हुए मार्सेलो बिएल्सा

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अरुग्वे की टीम ने 3 मुकाबले खेले जिसमें टीम 2 पॉइंट हासिल कर सकी और ग्रुप स्टेज की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर रही. सिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार अरुग्वे के कोच मार्सेलो बिएल्सा ने कहा, "मैं उरुग्वे के खिलाड़ियों की क्षमता के अनुसार उनसे बेस्ट प्रदर्शन करवाने में नाकाम रहा. मैं टीम को एकजुट करके हर खिलाड़ी से उनकी काबिलियत के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करवा सका."

पहले हाफ में स्पेन के एलेक्स बेना के गोल के दौरान मुस्लेरा गेंद को रोक नहीं पाए थे. उसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत में मुस्लेरा की जगह गोलकीपर सर्जियो रोशे को उतारा गया. हालांकि, बिएल्सा ने इसे लेकर कहा, "मुस्लेरा ने खुद मैदान से बाहर आने की इच्छा जताई थी. ये उनका अपना फैसला था. वो एक अनुभवी और बेहतरीन खिलाड़ी हैं और एक गलती के आधार पर उनकी आलोचना करना सही नहीं है."

एलेक्स बेना बने अरुग्वे की हार की वजह

इस मुकाबले में स्पेन ने 42वें मिनट में बढ़त बनाई. एलेक्स बेना ने बॉक्स के बाहर से शानदार शॉट लगाया, जो मुस्लेरा के हाथों के बीच से निकलकर गोल में चला गया. उस समय मैदान पर दोनों टीमों के दो खिलाड़ियों का इलाज चल रहा था, लेकिन खेल जारी था और बेना ने मौके का पूरा फायदा उठाया. यही गोल मैच में निर्णायक साबित हुआ.

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