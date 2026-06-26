FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
Tejas Mk1A vs J-10C: भारत का LCA या चीन का जे-10 सी लड़ाकू विमान, कौन है ज्यादा ताकतवर?

Tejas Mk1A vs J-10C: भारत का LCA या चीन का जे-10 सी लड़ाकू विमान, कौन है ज्यादा ताकतवर?

28 जून से शुरू होगा ZEE मीडिया के शो 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

28 जून से शुरू होगा 'सच' का सीजन-3, डॉ. सुभाष चंद्रा निभाएंगे 'सारथी' की भूमिका

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, टूर्नामेंट के नाम दर्ज हुईं दो बड़ी उपलब्धियां

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, टूर्नामेंट के नाम दर्ज हुईं दो बड़ी उपलब्धियां

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!

हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, टूर्नामेंट के नाम दर्ज हुईं दो बड़ी उपलब्धियां

Unique Record in FIFA World Cup 2026: अमेरिका और तुर्की मैच में 5 गोल लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच गया है और टूर्नामेंट के नाम दो खास ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jun 26, 2026, 03:45 PM IST

FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, टूर्नामेंट के नाम दर्ज हुईं दो बड़ी उपलब्धियां

Unique Record in FIFA World Cup 2026 (Photo ESPN)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका और तुर्की के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हरा दिया है. इस मुकाबले में कुल 5 गोल लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच गया है और टूर्नामेंट के नाम दो खास ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है. एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल लगने का रिकॉर्ड बना है और एक मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड बना है. 

फीफा वर्ल्ड कप के एक सीजन में लगे सबसे ज्यादा गोल

अमेरिका और तुर्की के बीच खेले गए मैच में दो बड़े महारिकॉर्ड बने हैं. इस मैच में अमेरिका के डिफेंडर ऑस्टिन ट्रस्टी ने मैच की शुरुआत में गोल दागा, जिसके बाद इस सीजन सबसे ज्यादा 173 गोल हो गए. हालांकि, उसके बाद मैच में कुल 4 गोल और लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 59 मैचों में अब तक 177 गोल लग गए. इससे पहले साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप के 64 मैचों में 172 गोल लगे थे. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है. 

FIFA 2026

2022 की तुलना में 5 मैच पहले ही सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड टूट गया है. हालांकि, पहले फीफा में 32 टीमें खेला करती थी और 64 मैच खेले जाते थे. लेकिन इस बार फीफा 2026 में 48 टीमों ने हिस्सा लिया है और 104 मुकाबले खेले जाएंगे. इसके साथ ही इस सीजन मैच ज्यादा होने के कारण कई बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं. 

फीफा के अध्यक्ष ने भी जताई खुशी

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, इतने कम मैचों में नया रिकॉर्ड बनना इस बात का सबूत है कि इस बार टूर्नामेंट में आक्रामक फुटबॉल देखने को मिल रही है. खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और लगातार हो रहे गोल इस वर्ल्ड कप को यादगार बना रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अभी नॉकआउट चरण के कई मुकाबले बाकी हैं, इसलिए गोलों की संख्या और बढ़ेगी. इस बार वर्ल्ड कप पहले से बड़ा है, क्योंकि टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है. इसी वजह से कुल मैचों की संख्या भी 64 से बढ़कर 104 हो गई है, जिससे रिकॉर्ड बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं.

फीफा 2026 में बना ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड

आपको बता दें कि दर्शकों के मामले में भी इस वर्ल्ड कप ने नया इतिहास रचा है. अब तक 36 लाख 5 हजार 357 से ज्यादा लोग स्टेडियम पहुंचकर विश्व कप के मुकाबलों का लुत्फ उठा चुके हैं. ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टूर्नामेंट के इस चरण तक का सबसे बड़ा दर्शक आंकड़ा है. इससे पहले सबसे ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी का रिकॉर्ड 1994 वर्ल्ड कप में बना था. उस विश्व कप में ग्रुप चरण के अंत तक करीब 35 लाख लोग स्टेडियम पहुंचे थे. हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से  

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
वेनेजुएला में दोहरे भूकंप के कहर से मलबे के ढेर में बदले शहर, तस्वीरों में देखें तबाही के बाद का मंजर
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
एशिया का नंबर-1 AI स्टार्टअप हब कौन है? जानें किस पायदान पर आता है भारत
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
हार्वर्ड में पढ़ाई, कैम्ब्रिज से डिग्री...कांग्रेस नेता राहुल गांधी की क्वॉलिफिकेशन जानकर रह जाएंगे हैरान!
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
आसमान को चीरता 1000 साल पुराना पेड़, इस 'स्वर्ग की तलवार' को देख हैरत में क्यों आए साइंटिस्ट?
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
किताबों के लिए बेच दिया था घर, खड़ी कर दी 20 लाख बुक्स की लाइब्रेरी, जानें बस कंडक्टर से पद्म श्री तक का सफर
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement