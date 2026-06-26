FIFA वर्ल्ड कप 2026 में बना अनोखा रिकॉर्ड, टूर्नामेंट के नाम दर्ज हुईं दो बड़ी उपलब्धियां

Unique Record in FIFA World Cup 2026: अमेरिका और तुर्की मैच में 5 गोल लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच गया है और टूर्नामेंट के नाम दो खास ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका और तुर्की के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हरा दिया है. इस मुकाबले में कुल 5 गोल लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में इतिहास रच गया है और टूर्नामेंट के नाम दो खास ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की है. एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल लगने का रिकॉर्ड बना है और एक मैच में सबसे ज्यादा दर्शकों का रिकॉर्ड बना है.

फीफा वर्ल्ड कप के एक सीजन में लगे सबसे ज्यादा गोल

अमेरिका और तुर्की के बीच खेले गए मैच में दो बड़े महारिकॉर्ड बने हैं. इस मैच में अमेरिका के डिफेंडर ऑस्टिन ट्रस्टी ने मैच की शुरुआत में गोल दागा, जिसके बाद इस सीजन सबसे ज्यादा 173 गोल हो गए. हालांकि, उसके बाद मैच में कुल 4 गोल और लगे, जिसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2026 में 59 मैचों में अब तक 177 गोल लग गए. इससे पहले साल 2022 फीफा वर्ल्ड कप के 64 मैचों में 172 गोल लगे थे. लेकिन अब ये रिकॉर्ड टूट गया है.

2022 की तुलना में 5 मैच पहले ही सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड टूट गया है. हालांकि, पहले फीफा में 32 टीमें खेला करती थी और 64 मैच खेले जाते थे. लेकिन इस बार फीफा 2026 में 48 टीमों ने हिस्सा लिया है और 104 मुकाबले खेले जाएंगे. इसके साथ ही इस सीजन मैच ज्यादा होने के कारण कई बड़े रिकॉर्ड टूट सकते हैं.

फीफा के अध्यक्ष ने भी जताई खुशी

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा, इतने कम मैचों में नया रिकॉर्ड बनना इस बात का सबूत है कि इस बार टूर्नामेंट में आक्रामक फुटबॉल देखने को मिल रही है. खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और लगातार हो रहे गोल इस वर्ल्ड कप को यादगार बना रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि अभी नॉकआउट चरण के कई मुकाबले बाकी हैं, इसलिए गोलों की संख्या और बढ़ेगी. इस बार वर्ल्ड कप पहले से बड़ा है, क्योंकि टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है. इसी वजह से कुल मैचों की संख्या भी 64 से बढ़कर 104 हो गई है, जिससे रिकॉर्ड बनने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं.

फीफा 2026 में बना ये दूसरा बड़ा रिकॉर्ड

आपको बता दें कि दर्शकों के मामले में भी इस वर्ल्ड कप ने नया इतिहास रचा है. अब तक 36 लाख 5 हजार 357 से ज्यादा लोग स्टेडियम पहुंचकर विश्व कप के मुकाबलों का लुत्फ उठा चुके हैं. ये फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी टूर्नामेंट के इस चरण तक का सबसे बड़ा दर्शक आंकड़ा है. इससे पहले सबसे ज्यादा दर्शकों की मौजूदगी का रिकॉर्ड 1994 वर्ल्ड कप में बना था. उस विश्व कप में ग्रुप चरण के अंत तक करीब 35 लाख लोग स्टेडियम पहुंचे थे. हालांकि, फीफा वर्ल्ड कप 2026 ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

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