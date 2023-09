UAE Vs AFG: छठे नंबर पर खेलने उतरा यह विस्फोटक बल्लेबाज, 22 गेंदों में ही चौके-छक्के की बरसात से मचाया कोहराम

डीएनए हिंदी: कुछ खिलाड़ियों के लिए कोई एक मैदान बहुत लकी होता है. अफगानिस्तान के करीम जनत का अबू धाबी के ग्राउंड से खास रिश्ता लगता है. यहां उनके बल्ले से धुआंधार रन निकलते हैं. करीम की विस्फोटक पारी की बदौलत अफगानिस्तान ने यूएई (UAE Vs AFG T20) को तीसरे टी20 में हराकर सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है. तीसरे टी20 से पहले सीरीज 1-1 से बराबर थी और दोनों ही टीमों के लिए यह निर्णायक मुकाबला था. इस मैच में बाजी राशिद खान की टीम ने मारी और सीरीज भी जीतने में कामयाब रही है.

अबू धाबी में करीम जनत के बल्ला उगलता है आग

अबू धाबी (UAE Vs AFG T20) में करीम जनत का फॉर्म बेहतरीन रहता है. यहां अब तक खेली 9 T20 पारियों में उन्होंने 47 की औसत से 282 रन बनाए हैं.

