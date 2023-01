‘It’s Ok, ये खुशी के आंसू हैं’, जीत पर क्या बोलीं कप्तान शेफाली वर्मा, देखें दिल छू लेने वाला वीडियो

Shafali Verma Crying Ind Vs Eng: अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद टीम की कप्तान शेफाली वर्मा खुशी के आंसू नहीं रोक पाईं.

Shaifali Verma In Tears After Ind Vs Eng Final