आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में भारतीय बल्लेबाज ने इतिहास रच दिया. 19 साल की गोंगाडी तृषा ने सेमीफाइनल मुकाबले से पहले धमाकेदार पारी खेल दी.

वो इस टूर्नांमेंट में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है. U19 WC का पहला एडिशन साल 2023 में खेला था.जिसमें किसी बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया था.

19 साल की खिलाड़ी ने रचा इतिहास

स्कॉटलैंड के खिलाफ मुकाबले में गोंगाडी तृषा अलग ही मूड में नजर आ रही थी. स्कॉटलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. जिसके बाद पहले खेलते हुए भारतीय टीम ने धमाल मचा दिया. उन्होंने 59 गेंदों पर 110 रनों की पारी खेली.

Trisha Gongadi etches her name in the record books with the first-ever century in Women's #U19WorldCup history 🤩



