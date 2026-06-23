फुटबॉल वर्ल्ड कप इतिहास के टॉप-10 खिलाड़ी! जानिए किस नंबर पर हैं मेसी और पेले

फुटबॉल के महाकुंभ फीफा वर्ल्ड कप में वैसे तो सैकड़ों दिग्गज आए, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज करा लिया.

फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वो शिखर है जहां खिलाड़ी रातों-रात सुपरस्टार बनते हैं, सपने टूटते हैं और महान कहानियों का जन्म होता है. कभी-कभी सिर्फ एक बेहतरीन गोल, एक जादुई पास या एक शानदार बचाव किसी खिलाड़ी को हमेशा के लिए देश का हीरो बना देता है. वैसे तो इस टूर्नामेंट के इतिहास में कई बड़े नाम आए, लेकिन कुछ ऐसे दिग्गज हुए हैं जिन्होंने सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई वर्ल्ड कप में अपने खेल का लोहा मनवाया है. गोल.कॉम की लिस्ट के अनुसार, आपको फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास के उन टॉप-10 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने फुटबॉल की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.

10. मिरोस्लाव क्लोस (जर्मनी)

मिरोस्लाव क्लोस शायद क्लब फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार न रहे हों, लेकिन जब बात जर्मनी की जर्सी पहनने की आती थी, तो उनका अंदाज बदल जाता था. क्लोस ने वर्ल्ड कप के इतिहास में कुल 16 गोल किए हैं. साल 2014 के वर्ल्ड कप में उन्होंने ब्राजील के खिलाफ मैच में गोल करके रोनाल्डो का सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड तोड़ा था. 2006 के वर्ल्ड कप में उन्होंने गोल्डन बूट जीता था और 2014 में वर्ल्ड कप जीतने वाली जर्मनी टीम का भी वे हिस्सा रहे थे.

9. जिनेदिन जिदान (फ्रांस)

जिनेदिन जिदान फुटबॉल इतिहास के सबसे अनोखे किरदारों में से एक हैं. वे जितने शांत और कलात्मक थे, मैदान पर उतने ही आक्रामक भी हो जाते थे. 1998 में उन्होंने अपनी कप्तानी और बेहतरीन दो गोलों की मदद से फ्रांस को विश्व विजेता बनाया. हालांकि, उनके करियर का अंत 2006 के वर्ल्ड कप फाइनल में हुआ, जहां इटली के मार्को मातेराजी को सिर से टक्कर (हेडबट) मारने के कारण उन्हें रेड कार्ड मिला. विवादों के बावजूद, उस टूर्नामेंट में उनके शानदार खेल के लिए उन्हें गोल्डन बॉल से नवाजा गया.

8. किलियन एम्बापे (फ्रांस)

एम्बापे ने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो कई खिलाड़ियों का सपना होता है. 2018 के वर्ल्ड कप में सिर्फ एक किशोर के रूप में उन्होंने फ्रांस को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई और पेले के बाद फाइनल में गोल करने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बने. इसके बाद 2022 के फाइनल में उन्होंने ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई. वर्ल्ड कप में उनके नाम कई बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो चुके हैं और वे आने वाले समय में इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी बन सकते हैं.

7. गर्ड मुलर (जर्मनी)

जर्मनी के गर्ड मुलर को फुटबॉल इतिहास का सबसे खतरनाक गोल-पोचर यानी मौकापरस्त स्कोरर माना जाता है. छोटे कद के होने के बावजूद वे हवा में बेमिसाल थे और शुरुआती पांच गज की दूरी इतनी तेजी से तय करते थे कि डिफेंडर्स को संभलने का मौका नहीं मिलता था. उनके साथी खिलाड़ी फ्रांज बेकनबाउर भी मानते थे कि ट्रेनिंग में भी मुलर को रोकना नामुमकिन था. मुलर ने जर्मनी के लिए 62 मैचों में 69 गोल दागे. उन्होंने सिर्फ दो वर्ल्ड कप में 14 गोल किए, जिसमें 1974 के फाइनल का वो ऐतिहासिक गोल भी शामिल है जिसने जर्मनी को विश्व विजेता बनाया.

6. काफू (ब्राजील)

ब्राजील के राइट-बैक काफू की रफ्तार और स्टेमिना के कायल महान कोच सर एलेक्स फर्ग्यूसन भी थे, जिन्होंने मजाक में कहा था कि काफू के पास दो दिल हैं. इटली में उन्हें हाई-स्पीड ट्रेन कहा जाता था क्योंकि वे पूरे 90 मिनट बिना थके पूरी बाउंड्री लाइन पर दौड़ते थे. काफू दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार तीन वर्ल्ड कप फाइनल (1994, 1998, 2002) खेले हैं. साल 2002 में बतौर कप्तान कप उठाना उनके करियर का सबसे यादगार पल था.

5. फ्रांज बेकनबाउर (जर्मनी)

बेकनबाउर ने फुटबॉल में स्वीपर यानी डिफेंस के पीछे रहकर कमान संभालने वाला, रोल को एक नई पहचान दी. उनकी खेल भावना का सबसे बड़ा उदाहरण 1970 का सेंचुरी मैच है, जहां इटली के खिलाफ सेमीफाइनल में कंधा उतरने के बाद भी वे पट्टी बांधकर मैदान पर डटे रहे. आखिरकार, 1974 में अपनी कप्तानी में नीदरलैंड को हराकर उन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी चूमी और खुद को स्टाइल व तकनीक का परफेक्ट कॉम्बो साबित किया.

4. रोनाल्डो (ब्राजील)

ब्राजील के रोनाल्डो को उनकी रफ्तार, ड्रिबलिंग और कमाल के फिनिशिंग टच के लिए जाना जाता है. 1998 के फाइनल से ठीक पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से ब्राजील वह मैच हार गया. लेकिन 2002 के वर्ल्ड कप में रोनाल्डो ने ऐसी वापसी की जिसे खेल जगत कभी नहीं भूल सकता. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 8 गोल किए, जिसमें फाइनल में जर्मनी के खिलाफ किए गए दो यादगार गोल शामिल थे, और ब्राजील को पांचवीं बार चैंपियन बनाया.

3. डिएगो माराडोना (अर्जेंटीना)

1986 का वर्ल्ड कप पूरी तरह से डिएगो माराडोना के नाम था. उन्होंने अकेले अपने दम पर अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था. इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में उनके द्वारा किए गए दो गोल आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे चर्चित पल हैं, पहला 'हैंड ऑफ गॉड' (हाथ से किया गया गोल) और दूसरा सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल जिसमें उन्होंने अकेले छह खिलाड़ियों को छकाते हुए गोल किया था.

2. लियोनेल मेसी (अर्जेंटीना)

लियोनेल मेसी ने करीब दो दशकों तक फुटबॉल पर राज किया, लेकिन उनके करियर में वर्ल्ड कप की कमी हमेशा खलती थी. साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप में 35 साल की उम्र में मेसी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर फुटबॉल प्रेमी को थी. उन्होंने ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक हर नॉकआउट मैच में गोल किए और अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाकर फुटबॉल की दुनिया को पूरी तरह से जीत लिया. 2026 के वर्ल्ड कप में उन्होंने मिरोस्लाव क्लोस के सर्वाधिक वर्ल्ड कप गोल (16) का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. अब फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल मेसी (18) के नाम हैं.

1. पेले (ब्राजील)

इस सूची में पहले पायदान पर ब्राजील के महान खिलाड़ी पेले के अलावा कोई और नहीं हो सकता. पेले दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीन बार (1958, 1962 और 1970) वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने का गौरव हासिल किया है. महज 17 साल की उम्र में उन्होंने 1958 के वर्ल्ड कप में अपनी प्रतिभा का ऐसा प्रदर्शन किया कि विरोधी टीम के डिफेंडर्स भी उनके मुरीद हो गए. फुटबॉल को 'खूबसूरत खेल' बनाने का श्रेय काफी हद तक पेले को ही जाता है.