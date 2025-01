भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है. जिसके 3 मैच के फैसले हो चुके हैं. पहले 2 मैच में भारतीय टीम ने बाजी मारी. तो वही तीसरे मुकाबले में इंग्लैंड ने पलटवार करते हुए भारत को मात दे दी.

आईसीसी की ताजा रैंकिग में भारत के वरुण चक्रवर्ती को बड़ा फायदा हुआ है. वही इंग्लैंड ने स्पिन गेंदबाज आदिल रशीद ने भी लंबी छंलाग लगाई. जबकि भारत के बल्लेबाज तिलक वर्मा ने रैंकिग में बड़ा उलटफेर कर दिया.

टॉप 5 में पहुंचे वरुण चक्रवर्ती

भारत के मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने रैंकिग में लंबी छंलाग लगाई है. इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में वरुण ने कमाल का प्रदर्शन किया है. पहले तीन मैच में ही उनके नाम 12 विकेट हो गए हैं. जिसका वरुण को रैंकिग में फायदा हुआ.

