भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरे मुकाबले में तिलक वर्मा पूरा रंग में नजर आए. उन्होंने जोफ्रा आर्चर की 150 की रफ्तार वाली गेंद पर ऐसा छक्का लगाया कि गेंदबाज खुद हैरान रह गया. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने दूसरे टी20 में 165 रन का स्कोर बनाया था.

जिसका पीछा करते हुए भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत नहीं मिल सकी. भारत ने पावरप्ले में ही अपने 3 धाकड़ बल्लेबाज का विकेट गंवा दिया.

तिलक का शॉट देखकर हैरान रह गए आर्चर

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अपनी स्पीड के लिए पूरी दुनिया में फेमस है. भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में आर्चर ने तिलक को स्पीड से चकमा देने की कोशिश की मगर वो फेल हो गए.

