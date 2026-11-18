भारत-पाकिस्तान क्रिकेट के बीच पिछले कुछ समय से चले आ रहे तनाव और नो-हैंडशेक विवाद के बीच इस दोस्ताना तस्वीर ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

कतर में गुरुवार 19 नवंबर से राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026 शुरू होगा (Image- Social Media)

भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो तो मैदान के अंदर ही नहीं, बाहर भी हर छोटी-बड़ी गतिविधि पर लोगों की नजर रहती है. दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का असर कई बार क्रिकेट के मैदान पर भी देखने को मिला है. लेकिन अब कतर से सामने आए एक वीडियो ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट रिश्तों को लेकर चर्चा शुरू कर दी है.

इस वीडियो में भारतीय टीम के युवा कप्तान तिलक वर्मा पाकिस्तान के कप्तान के साथ केक काटते और मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. दरअसल, कतर में होने वाले 'राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2026' से पहले बुधवार (18 नवंबर 0262) को सभी टीमों के कप्तानों का एक खास फोटोशूट आयोजित किया गया.

दूसरे कप्तानों के साथ दिखे तिलक वर्मा

इस कार्यक्रम में भारत 'ए' की कप्तानी कर रहे तिलक वर्मा के साथ पाकिस्तान और बाकी टीमों के कप्तान भी मौजूद थे. इसी दौरान केक काटने की एक छोटी सेरेमनी रखी गई, जिसमें तिलक वर्मा ने दूसरे कप्तानों के साथ हिस्सा लिया. सभी खिलाड़ी इस दौरान काफी सहज और दोस्ताना अंदाज में दिखाई दिए.

कार्यक्रम का वीडियो वायरल

कार्यक्रम का वीडियो और तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. इसकी वजह भी साफ है. पिछले कुछ समय में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटरों के बीच मैदान पर दूरी का माहौल देखने को मिला है. सितंबर 2025 में खेले गए एशिया कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था.

TROPHY UNVEILING CEREMONY OF THE RISING STARS ASIA CUP 2026 - QATAR!!! PSL management really needs to look at this and learn how to organise a captains' press conference and trophy unveiling in big 2026-27. https://t.co/xapOAJTyoE — 𝗠𝗶𝗮𝗻 𝗔𝗵𝗺𝗮𝗱 (@MianAhmad_10) November 17, 2026

पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ी थीं दूरियां

उस समय भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया था कि ये फैसला बीसीसीआई और भारत सरकार के निर्देशों के मुताबिक लिया गया था. इस फैसले के पीछे पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि थी. इसके बाद अंडर-19 एशिया कप में भी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराने के बाद उससे दूरी बनाए रखी थी.

ऐसे में अब तिलक वर्मा का पाकिस्तानी कप्तान के साथ केक काटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. कुछ क्रिकेट फैंस इसे खेल भावना से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि हालात को देखते हुए खिलाड़ियों के इस तरह साथ नजर आने पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

मैदान पर दिखेगा भारत-पाकिस्तान का असली दम

इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान की टीमें 22 नवंबर को आमने-सामने होंगी. भारत 'ए' की कमान संभाल रहे तिलक वर्मा के लिए भी ये टूर्नामेंट काफी अहम रहने वाला है. उनके पास युवा खिलाड़ियों से सजी टीम है, जिसके कई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के दम पर सीनियर भारतीय टीम में जगह बनाने का सपना देख रहे हैं.

🚨 News 🚨 India A squad for upcoming ACC Rising Stars Asia Cup announced 📝 More details ▶️ https://t.co/JRdPQ31UPA #RisingStarsAsiaCup https://t.co/4k2vJAE4kh — BCCI (@BCCI) November 2, 2026

ऐसे में तिलक की कप्तानी और टीम का प्रदर्शन दोनों पर नजर रहेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि फोटोशूट में नजर आई दोस्ताना तस्वीरों के बाद जब भारत और पाकिस्तान की टीमें मैदान पर आमने-सामने होंगी, तो मुकाबले का रंग कैसा रहता है.

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