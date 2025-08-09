इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

एशिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस रेस में हजारों किलोमीटर लंबे जंगल, पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्ते होंगे. इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय रैली दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं.

एडवेंचर मोटरस्पोर्ट की दुनिया में भारत के लिए एक गर्व का मौका आने वाला है. देश के सबसे अनुभवी क्रॉस-कंट्री रैली ड्राइवरों में शामिल ल्हाक्पा त्सेरिंग, एशिया क्रॉस कंट्री रैली (AXCR) 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह रेस 8 से 16 अगस्त तक थाईलैंड में होगी और 3,400 किलोमीटर से ज्यादा के चुनौतीपूर्ण रास्तों पर ड्राइवरों की परीक्षा लेगी. ल्हाक्पा को जेके टायर, अरुणाचल प्रदेश के युवा मामले विभाग, तानोर इंजीनियरिंग और डॉक राइडर का समर्थन प्राप्त है.

डकार ऑफ द ईस्ट

थाईलैंड की इस प्रतिष्ठित रैली को 'डकार ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है, जिसमें जापान, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और भारत समेत कई देशों की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी. रेस की शुरुआत और समाप्ति पटाया में होगी, जहां नौ दिनों तक घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते और नदी किनारे के ऑफ-रोड ट्रैक ड्राइवरों की असली परीक्षा लेंगे. ल्हाक्पा त्सेरिंग इस रैली में टोयोटा हिलक्स चलाएंगे, जो कठिन परिस्थितियों में ताकत और मजबूती के लिए जानी जाती है.

उनके लिए सम्मान की बात

ल्हाक्पा ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है और वह पूर्वोत्तर भारत की उम्मीदों के साथ इस प्रतियोगिता में उतरेंगे. उन्होंने अपने स्पॉन्सर्स का आभार जताते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनके करियर, बल्कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है. अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामले विभाग के सचिव अबु तायेंग ने बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त है और यहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो टैलेंट, टूरिज्म और निवेश को बढ़ावा देगा. जेके टायर के हेड, मोटरस्पोर्ट्स संजय शर्मा ने कहा कि ल्हाक्पा की भागीदारी पूर्वोत्तर के लिए गौरव का क्षण है और यह कंपनी के लंबे समय से चल रहे मोटरस्पोर्ट्स प्रमोशन का हिस्सा है.

