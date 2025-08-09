Twitter
Advertisement
Headlines

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे

इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

Rashifal 10 August 2025: आज तुला राशि वाले सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

DU: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हासिल किया अब तक का सबसे ऊंचा NAAC ग्रेड A++, जानें क्या होता है इसका मतलब

पाकिस्तान का फाइटर जेट 300 किमी दूर से हुआ ढेर, IAF चीफ ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की कहानी

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स

अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे

राहुल गांधी को चुनाव आयोग की दो टूक, डिक्लेरेशन दें या देश से माफी मांगे

इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

Rashifal 10 August 2025: आज तुला राशि वाले सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

Rashifal 10 August 2025: आज तुला राशि वाले सेहत का रखें खास ध्यान, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल

Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

एशिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली इस रेस में हजारों किलोमीटर लंबे जंगल, पहाड़ और ऊबड़-खाबड़ रास्ते होंगे. इन्हीं चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय रैली दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने वाले हैं.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 09, 2025, 10:55 PM IST

इस देश में होगी एशिया की सबसे कठिन रेस, तैयार हैं भारतीय क्रॉस कंट्री रैली के दिग्गज ल्हाक्पा त्सेरिंग

TRENDING NOW

एडवेंचर मोटरस्पोर्ट की दुनिया में भारत के लिए एक गर्व का मौका आने वाला है. देश के सबसे अनुभवी क्रॉस-कंट्री रैली ड्राइवरों में शामिल ल्हाक्पा त्सेरिंग, एशिया क्रॉस कंट्री रैली (AXCR) 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. यह रेस 8 से 16 अगस्त तक थाईलैंड में होगी और 3,400 किलोमीटर से ज्यादा के चुनौतीपूर्ण रास्तों पर ड्राइवरों की परीक्षा लेगी. ल्हाक्पा को जेके टायर, अरुणाचल प्रदेश के युवा मामले विभाग, तानोर इंजीनियरिंग और डॉक राइडर का समर्थन प्राप्त है.

डकार ऑफ द ईस्ट

थाईलैंड की इस प्रतिष्ठित रैली को 'डकार ऑफ द ईस्ट' कहा जाता है, जिसमें जापान, कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, वियतनाम और भारत समेत कई देशों की शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी. रेस की शुरुआत और समाप्ति पटाया में होगी, जहां नौ दिनों तक घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्ते और नदी किनारे के ऑफ-रोड ट्रैक ड्राइवरों की असली परीक्षा लेंगे. ल्हाक्पा त्सेरिंग इस रैली में टोयोटा हिलक्स चलाएंगे, जो कठिन परिस्थितियों में ताकत और मजबूती के लिए जानी जाती है.

उनके लिए सम्मान की बात

ल्हाक्पा ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है और वह पूर्वोत्तर भारत की उम्मीदों के साथ इस प्रतियोगिता में उतरेंगे. उन्होंने अपने स्पॉन्सर्स का आभार जताते हुए कहा कि यह अवसर न केवल उनके करियर, बल्कि इस क्षेत्र के युवाओं के लिए भी प्रेरणा है. अरुणाचल प्रदेश के खेल और युवा मामले विभाग के सचिव अबु तायेंग ने बताया कि राज्य की भौगोलिक स्थिति एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त है और यहां एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है जो टैलेंट, टूरिज्म और निवेश को बढ़ावा देगा. जेके टायर के हेड, मोटरस्पोर्ट्स संजय शर्मा ने कहा कि ल्हाक्पा की भागीदारी पूर्वोत्तर के लिए गौरव का क्षण है और यह कंपनी के लंबे समय से चल रहे मोटरस्पोर्ट्स प्रमोशन का हिस्सा है.
 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
खर्चों को काबू में रखने के लिए अपनाएं ये 7 आसान तरीके
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Hair Care: देसी नुस्खों का कमाल! बालों को रखना है काला, घना और शाइनी तो ऐसे करें इस्तेमाल
Indian Railways: दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
दिवाली-छठ पर घर जाने वाले यात्रियों को रेलवे की सौगात, खास यात्रियों को ट्रेन टिकट पर 20% डिस्काउंट; यहां जानें डिटेल्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
क्या आपका CIBIL स्कोर कम है? 700+ पहुंचा देंगे ये 7 आसान टिप्स
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
अब ICICI Bank में अकाउंट होने का मतलब बहुत अमीर हैं आप, जानिए नया नियम आम लोगों पर कितना महंगा पड़ेगा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE