वो IITian जिन्होंने UNHRC में की थी पाकिस्तान की बोलती बंद, जानें 5 भाषाओं के एक्सपर्ट IFS क्षितिज त्यागी की सक्सेस स्टोरी
मिडिल ईस्ट में शुरू हो सकता है शांति का नया अध्याय? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए बड़े संकेत, जानिए पूरा मामला
गंदे कोलेस्ट्रॉल और शुगर को सोख लेगा इस बीज का पानी, रोज सुबह पीने से शरीर में यूरिक एसिड भी होगा कम
Shardiya Navratri 2025: कन्या पूजन के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, वरना पुण्य की जगह मिलेगा पाप
एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद नेताओं से लेकर सितारों तक ने टीम इंडिया को दी बधाई, जानें किसने क्या कहा
इस एक हार्मोन के असंतुलित होते ही बिगड़ जाता है महिलाओं का मूड, थकान-कमजोरी और शरीर में दर्द से रहती हैं परेशान
IND vs PAK Final: एशिया कप फाइनल जीतने के बाद टीम इंडिया ने ठुकराई ट्रॉफी, PM मोदी बोले- मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर
Tilak Verma Net Worth: फाइनल में पाकिस्तान को रौंदने वाले तिलक वर्मा की कितनी है नेटवर्थ? लग्जरी कार कलेक्शन उड़ा देगा होश
Asia Cup Winners List: एशिया में भारतीय टीम का दबदबा कायम, यहां देखें खिताब जीतने वाली टीमों की लिस्ट
IND vs PAK Final Highlights: बिना कोई मैच हारे एशिया कप का खिताब जीती टीम इंडिया, फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया
स्पोर्ट्स
IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर 9वीं बार खिताब जीता. लेकिन मैच के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. जिसके बाद पोस्ट-मैच सेरेमनी देर तक रुकी रही और माहौल काफी गरमा गया.
IND vs PAK Final: एशिया कप 2025 का फाइनल भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला गया. इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट से जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 9वीं बार खिताब अपने नाम किया. लेकिन मैच के बाद जो घटनाक्रम हुआ, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. भारतीय टीम ने ट्रॉफी और मेडल लेने से साफ इनकार कर दिया. इस फैसले से पोस्ट-मैच सेरेमनी देर तक रुकी रही और माहौल काफी गरमा गया.
दरअसल, भारतीय टीम का रुख साफ था कि वे पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे. नकवी, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के भी चेयरमैन हैं. दरअसल, नकवी ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी, जिसे लेकर भारतीय खिलाड़ियों में गहरा आक्रोश था. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि टीम नकवी के हाथ से ट्रॉफी स्वीकार नहीं करेगी.
#OperationSindoor on the games field.— Narendra Modi (@narendramodi) September 28, 2025
Outcome is the same - India wins!
Congrats to our cricketers.
भारत की इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “खेल के मैदान में ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही है- भारत की जीत. हमारे क्रिकेटर्स को बधाई.” इस बयान ने माहौल और भी चर्चा में ला दिया.
यह भी पढ़ें: Asia Cup 2025 Prize Money: टीम इंडिया पर हुई पैसों की बारिश, पाकिस्तान भी बनी मालामाल; यहां देखें किसे मिला कितना पैसा
सेरेमनी के दौरान न तो किसी खिलाड़ी ने ट्रॉफी ली और न ही मेडल. यहां तक कि सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा के साथ ट्रॉफी फोटोशूट में भी हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था. यही नहीं, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम से हाथ मिलाने से भी मना कर दिया. मैच की बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए. टीम इंडिया की ओर से कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर शानदार गेंदबाजी की. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने शुरुआती विकेट जल्दी गंवा दिए, लेकिन तिलक वर्मा की नाबाद 69 रन की पारी और शिवम दुबे और संजू सैमसन के योगदान से भारत ने जीत दर्ज की.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.