Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता

Shreyas Iyer: भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे में चोट लगने के बाद ICU में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर उनकी इंटरनल ब्लीडिंग पर निगरानी रख रहे हैं और रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं.

राजा राम

Updated : Oct 27, 2025, 12:00 PM IST

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Shreyas Iyer

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे के दौरान लगी चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है. मैच के दौरान फील्डिंग करते समय अय्यर ने एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए शानदार कैच लिया, लेकिन इस दौरान उनकी पसली में गंभीर चोट आ गई. चोट लगते ही उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और मेडिकल टीम ने उनकी तत्काल देखभाल शुरू कर दी.

रिपोर्ट्स की माने तो, अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हुई है, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पिछले कुछ दिनों से वे ICU में हैं और डॉक्टर उनकी निगरानी में पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं. 

अय्यर की रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि अय्यर की रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. अस्पताल में उनका इलाज अगले 2 से 7 दिन तक जारी रह सकता है. BCCI की मेडिकल टीम ने चोट लगते ही तुरंत एक्शन लिया और खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया. 

यह भी पढ़ें: सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

 

श्रेयस अय्यर की इस चोट ने न केवल टीम इंडिया को प्रभावित किया है बल्कि उनके फैंस के बीच भी चिंता बढ़ा दी है. उनके फैंस और टीम के साथी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. बहरहाल, अभी अस्पताल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन टीम इंडिया और मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. 

