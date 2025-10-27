Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Shreyas Iyer: भारत के वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे में चोट लगने के बाद ICU में भर्ती कराया गया है. डॉक्टर उनकी इंटरनल ब्लीडिंग पर निगरानी रख रहे हैं और रिकवरी पर ध्यान दे रहे हैं.

Shreyas Iyer : टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को तीसरे वनडे के दौरान लगी चोट के बाद सिडनी के अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है. मैच के दौरान फील्डिंग करते समय अय्यर ने एलेक्स कैरी को आउट करने के लिए शानदार कैच लिया, लेकिन इस दौरान उनकी पसली में गंभीर चोट आ गई. चोट लगते ही उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया और मेडिकल टीम ने उनकी तत्काल देखभाल शुरू कर दी.

रिपोर्ट्स की माने तो, अय्यर को इंटरनल ब्लीडिंग की समस्या हुई है, जिस कारण उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पिछले कुछ दिनों से वे ICU में हैं और डॉक्टर उनकी निगरानी में पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं.

अय्यर की रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टरों ने बताया कि अय्यर की रिकवरी पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. अस्पताल में उनका इलाज अगले 2 से 7 दिन तक जारी रह सकता है. BCCI की मेडिकल टीम ने चोट लगते ही तुरंत एक्शन लिया और खिलाड़ियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया.

श्रेयस अय्यर की इस चोट ने न केवल टीम इंडिया को प्रभावित किया है बल्कि उनके फैंस के बीच भी चिंता बढ़ा दी है. उनके फैंस और टीम के साथी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं. बहरहाल, अभी अस्पताल की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन टीम इंडिया और मेडिकल टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

