Team India: अब ड्रीम-11 की जगह अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर, BCCI के साथ हुआ इतने साल का करार!

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?

देहरादून जल सैलाब की ऐसी भयानक तस्वीर, मदद के लिए चीखते रहे लोग, नदी में तिनके की तरह वह गया ट्रैक्टर, देखें Video

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद

TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलवाने की कोशिश में योगी सरकार, जल्द दायर होगी समीक्षा याचिका

यूपी में पिछले 5 साल के सभी E-Challan होंगे माफ, 13 लाख वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

Homeस्पोर्ट्स

स्पोर्ट्स

Team India: अब ड्रीम-11 की जगह अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर, BCCI के साथ हुआ इतने साल का करार!

Team India New Jersey Sponsor: भारतीय में ड्रीम-11 के बाहर होने के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम को नया स्पॉन्सर मिल गया है. अपोलो टायर्स भारतीय क्रिकेट टीम का नया प्रायोजक बना है. यानी अब आपको भारतीय टीम की जर्सी पर भी अपोलो टायर्स लिखा हुआ नजर आएगा.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Sep 16, 2025, 04:25 PM IST

Team India: अब ड्रीम-11 की जगह अपोलो टायर्स बना टीम इंडिया का नया स्पॉन्सर, BCCI के साथ हुआ इतने साल का करार!

Team India New Jersey Sponsor

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Indian Cricket Team New Jersey Sponsor: ड्रीम-11 के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम को नया स्पॉन्सर मिल चुका है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया है कि अब से 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर अपोलो टायर्स होगा. बीसीसीआई के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'अपोलो टायर्स के साथ समझौता हो गया है. हम इसे जल्द ही आधिकारिक तौर पर घोषित करेंगे.' बता दें कि भारतीय में यूएई में चल रहे एशिया कप में बिना किसी जर्सी प्रायोजक के उतरी है.  

ये कंपनियां भी पहुंची थी बोली लगाने

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि इस नए डील के तहत अपोलो टायर्स बीसीसीआई को प्रति मैच 4.5 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा, जो ड्रीम11 के पहले के चार करोड़ रुपये प्रति मैच से अधिक है. बता दें कि अपोलो टायर्स के अलावा भी कैनवा और जेके दो कंपनियां ऐसी थी जो बोली लगाने पहंची थी. इसके अलावा, बिड़ला ऑप्टस पेंट्स निवेश करने के लिए उत्सुक तो दिख रही थी, लेकिन बोली प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहती थी.

बीबीसीआई ने मंगवाए थे आवेदन

बता दें कि 2 सितंबर को बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य प्रायोजक अधिकारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे. इसके बाद बोली की प्रक्रिया मंगलवार को संपन्न हुई है. बीसीसीआई ने कहा था कि  कि गेमिंग, सट्टेबाजी, क्रिप्टो और तंबाकू ब्रांडों को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. अब आपको आने वाले टूर्नामेंट में भारतीय जर्सी पर अपोलो टायर्स लिखा हुआ नजर आएगा. 

महिला वनडे में क्या स्पॉन्सर के साथ उतरेगी टीम

आने वाले समय में भारत के व्यस्त अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कैलेंडर को देखते हुए इस साझेदारी से अपोलो टायर्स को वैश्विक स्तर पर बड़ी पहचान मिलेगी. यह करार हाल के वर्षों में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े और सबसे फायदेमंद स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स में से एक माना जा रहा है.  यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि आगामी महिला विश्व कप के लिए महिला टीम अपनी जर्सी पर नए प्रायोजक को प्रदर्शित करेगी या नहीं. महिला वनडे विश्व कप की शुरुआत 30 सितंबर से हो रही है. भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से इसका मेजबान है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE