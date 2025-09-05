हार्दिक पंड्या के नाम दर्ज हो सकता है नया रिकॉर्ड, एशिया कप में कर सकते हैं कमाल

Rashifal 6 September 2025: कर्क और सिंह वालों को होगा धन लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
स्पोर्ट्स
एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से UAE में होगा. इस मुकाबले में सबकी नजरें भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर टिकी होंगी, जो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.
एशिया कप 2025 का रोमांच महज अब से कुछ दिन में शुरू होने ही वाला है. क्रिकेट फैंस का इंतजार 9 सितंबर से खत्म होगा, जब संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में इस टूर्नामेंट की शुरुआत होगी. बताते चलें इस बार एशिया कप का आयोजन टी20 फॉर्मेट में किया जा रहा है, जो दर्शकों के लिए और भी रोमांचक होगा. डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया 10 सितंबर को मेजबान UAE के खिलाफ अपने अभियान का आगाज करेगी. इस मुकाबले में सभी की नजरें टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर टिकी होंगी, जो एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं.
दरअसल, हार्दिक पंड्या अब तक T20 एशिया कप में 8 मुकाबले खेल चुके हैं. इस दौरान उन्होंने बतौर गेंदबाज 11 विकेट चटकाए हैं और बल्ले से 83 रन बनाए हैं. यानी वह टूर्नामेंट में 100 रन पूरे करने से सिर्फ 17 रन दूर हैं. अगर वह यह आंकड़ा छू लेते हैं तो एशिया कप टी20 इतिहास में वह पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे, जिनके नाम 10 से ज्यादा विकेट और 100 से अधिक रन दर्ज होंगे.
आपको बता दें, अब तक कोई भी खिलाड़ी यह कारनामा नहीं कर पाया है. टीम इंडिया के लिए उनका अनुभव बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि वह न सिर्फ गेंदबाजी में उपयोगी विकल्प हैं, बल्कि मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर मैच का रुख बदलने की क्षमता भी रखते हैं. अगर ऐसा हुआ तो वह न सिर्फ भारतीय क्रिकेट में, बल्कि एशिया कप टी20 की हिस्ट्री में भी खास जगह बना लेंगे.
