लाइव मैच में हुई लात घूंसों की बारिश, भरे स्टेडियम में रेफरी के सामने पीटे गए खिलाड़ी, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: किसी भी मैदानी खेल में कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम की हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है. भले ही वो मुकाबला गली का हो या इंटरनेशनल मैच. खिलाड़ी पूरे जोश के साथ मैदान पर उतरते हैं और जब उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी होती है तो कभी कई खेल का मैदान जंग के मैदान पर तब्दील हो जाता है. खिलाड़ी अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और फिर जो होता है वो पूरी दुनिया देखती है. कुछ ऐसा ही हादसा ताइवान में खेले जा रहे ताइवान बास्केटबॉल लीग में हुआ. रेफरी के सामने ही खिलाड़ियों को पिटते देखा गया. रेफरी ने बचाने की कोशिश भी की लेकिन वह कुछ कर नहीं सके.

NZ vs ENG 2nd Test: 21 पर गिरे 3 विकेट फिर हैरी ब्रूक ने मचाया कोहराम और इंग्लैंड को पहुंचाया 300 के पार

मामला 21 फरवरी का है जब ताइवान में खेले जा रहे एक बास्केटबॉल लीग के एक मैच के दौरान कोर्ट पर भयंकर लड़ाई देखने को मिली. ताइवान बास्केटबॉल लीग की इस घटना के बाद यह टूर्नामेंट चर्चा का विषय बन गया है. इस मुकाबले में एक खिलाड़ी ने पहले बॉल हासिल करने की कोशिश में विरोधी खिलाड़ी ने नाक पर कोहनी मार दी. जिसके बाद सामना वाला खिलाड़ी इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने इसके बाद बास्केटबॉल कोर्ट पर ही दोनों खिलाड़ी आपस में भिड़ गए. बीच बचाव करने के लिए रेफरी आते उससे पहले एक खिलाड़ी के कोच भी इस जंग में शामिल हो गए और खिलाड़ी पर लात घूसे थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए.

A brawl broke out in Taiwan's T1 League as Taoyuan Leopards guard Chen Hsiao-jung elbowed TaiwanBeer HeroBears guard Chiang Yu-an in the face.



🎥: @DimeUPROXX pic.twitter.com/dICT7iNnC1