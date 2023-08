क्यों है टीम इंडिया की जर्सी पर सिर्फ 1 स्टार, अगर आप भी नही जानते तो जान लें आज

One Star on Indian Cricket Team Jersey: भारत की T20 वर्ल्डकप की जर्सी लॉन्च हो चुकी है और उसके ऊपर बनाए गए एक स्टार के बारे में फैंस जानना चाहते हैं.

डीएनए हिंदी: T20 World Cup के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. टीम की नई जर्सी (India New Jersey) भी लॉन्च हो चुकी है, जिसे अब तक की सबसे बेहतरीन जर्सी में से एक बताया जा रहा है. टीम इंडिया की नई जर्सी में गहरे और हल्के नीले रंग का डिजाइन है और INDIA नारंगी रंग में लिखा गया है. बाईं ओर BCCI का लोगो (BCCI Logo) है, जिसके ऊपर एक स्टार (One Star On Team India Jersey) का चिन्ह भी है. कई क्रिकेट फैंस को लगता होगा कि ये स्टार का चिन्ह डिजाइन का हिस्सा है लेकिन ऐसा नहीं है. ये स्टार टीम की उपलब्धि को दर्शाता है. चलिए आज बताते हैं कि ये स्टार भारतीय टीम क जर्सी पर क्या महत्व रखात है.

शुरुआती दौर में क्रिकेट सफेद जर्सी में लाल गेंद से साथ खेला जाता था. समय के साथ खेल में कई तरह के बदलाव हुए और उसमें सीमित ओवरों का क्रिकेट भी शामिल हुआ. टेस्ट में आज भी टीम सफेद कपड़ों में खेलती हैं लेकिन 50-50 ओर के वनडे मुकाबलों और टी20 मुकाबलों के लिए टीम की रंगीन जर्सी होती हैं. धीरे-धीरे और बदलाव हुए और वनडे-टी20 की जर्सी भी अलग हो गईं. आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो पता चलेगा कि भारतीय टीम की वनडे जर्सी पर तीन स्टार बने होते हैं जबकि टी20 की जर्सी पर सिर्फ एक स्टार है.

इसलिए बनाया गया है जर्सी पर एक स्टार

भारतीय क्रिकेट टीम की टी20 की जर्सी पर ये स्टार इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये स्टार भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा जीते गए वर्ल्ड कप की याद दिलाता है. भारत ने 2007 में टी20 विश्वकप जीता था. तब से अब तक भारतीय टीम दूसरी बार विश्वविजेता बनने का इंतजार कर रही है. भारतीय टीम ने अभी तक सिर्फ एक बार T20 World Cup जीता है इसलिए उनकी जर्सी पर बने बीसीसीआई के लोगो के ठीक ऊपर ये स्टार बनाया गया है.

