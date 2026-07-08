फीफा वर्ल्ड कप में स्विट्जरलैंड ने 70 साल बाद रचा इतिहास, कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल का कटाया टिकट

Switzerland football team: फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से अपने नाम कर लिया है.

फीफा वर्ल्ड कप 2026 के राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया के बीच बीच मुकाबला खेला गया था, जिसे स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से अपने नाम कर लिया है. इस जीक के साथ ही स्विट्जरलैंड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है और इतिहास रचा है. दरअसल, टीम ने करीब 70 साल बाद क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कन्फर्म की है. इसी वजह से टीम के लिए ये जीत काफी जरूरी और यादगार रही. टीम ने साल 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया है.

कौन रहा जीत का होरी?

रूबेन वर्गास ने विजयी किक मारकर स्विट्जरलैंड को 7 दशकों में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया. फीफा वर्ल्ड कप 2026 के अंतिम-8 में स्विट्जरलैंड का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा. वैंकूवर में खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमें निर्धारित 90 मिनट और अतिरिक्त समय में भी कोई गोल नहीं कर सकीं. मैच के दौरान दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी उन्हें गोल में तब्दील नहीं कर पाया. इसके बाद मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट से हुआ, जिसमें स्विट्जरलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की.

स्विट्जरलैंड के लिए रूबेन वर्गास ने सबसे अहम पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम की जीत पक्की की. मैच के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि वो खेल पाएंगे, लेकिन टीम की मदद कर पाना उनके लिए बेहद खास पल है. उन्होंने बताया कि पेनल्टी लेने से पहले वो पूरे आत्मविश्वास में थे और खुशी है कि वो टीम को जीत दिलाने में सफल रहे.

मैच की शुरुआत से पहले स्विट्जरलैंड को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब टीम के स्टार खिलाड़ी जोहान मंजांबी घुटने की चोट के कारण इस मुकाबले से बाहर हो गए. उनकी गैरमौजूदगी में स्विट्जरलैंड को पहले हाफ में अटैक करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. वहीं, कोलंबिया ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा, लेकिन टीम गोल का कोई मौका नहीं बना सकी.

कोलंबिया की कोशिश भी हुई बेकार

कोलंबिया की सबसे अच्छी कोशिश गुस्तावो पुएर्ता ने की, जिनके शानदार शॉट को स्विट्जरलैंड के गोलकीपर ग्रेगर कोबेल ने बेहतरीन तरीके से रोक दिया. दूसरे हाफ में लुइस सुआरेज को भी मौका मिला, लेकिन उनका शॉट लक्ष्य से बाहर चला गया. दूसरी ओर स्विट्जरलैंड के फैबियन रीडर की वॉली को कोलंबिया के गोलकीपर कैमिलो वर्गास ने आसानी से बचाया.

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