IND vs AUS 2023: टेस्ट में चमकने के लिए तैयार है Surya, इस घातक खिलाड़ी की वजह से मिलेगा मौका

IND vs AUS: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से चोट की वजह से बाहर रहने वाले श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भी नहीं खेल पाएंगे.

Suryakumar yadav test debut soon ind vs aus test series shreyas iyer ruled out india vs Australia 2023