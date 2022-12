इस खूबसूरत जगह पर छुट्टी मना रहे हैं Surya Kumar Yadav, क्या आप बता सकते हैं कहां का है ये नजारा

Suryakumar Yadav ने साल 2012 में मुंबई इंडियंस की ओर से Indian Premier League में डेब्यू किया था और 2021 में भारत के लिए खेलने का मौका मिला.

suryakumar yadav injoying vacation in rishikesh with his wife devisha shetty after ind vs nz series