Suryakumar Yadav ने बताया कौन है उनका असली बैटिंग कोच, नाम जानकर नहीं होगा खुद पर यकीन

Local lad 😊

Landmark holder 👏

The ever-so-adaptable Mr. 360 👍



Laughter, insights & banter unfold as @yuzi_chahal hosts @imkuldeep18 & @surya_14kumar on Chahal TV 📺 in Lucknow 👌 👌 - By @ameyatilak



Full interview 🎥 🔽 #TeamIndia | #INDvNZ https://t.co/5THSbQ4Epi pic.twitter.com/Ic9C32lafm