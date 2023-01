Suryakumar Yadav ICC T20 Cricketer Of The Year: सूर्या ने फिर किया देश का नाम रोशन, 1164 रन ने दिलाई क्रिकेटर को बड़ी उपाधि

ICC T20 Player of The Year 2022: सूर्यकुमार यादव ने पिछले साल 31 मैचों में 47 की औसत से 1100 से अधिक रन बनाए थे. उन्होंने 2 शतक भी जड़े थे.

Suryakumar Yadav becomes ICC T20 Cricketer of the year scores 1164 runs in 31 matches