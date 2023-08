Surya Kumar Yadav Ind vs SA: जब छाया टीम इंडिया पर अंधेरा तब हुआ सूर्योदय, फिर मैदान पर हुई रनों की बारिश

डीएनए हिंदी: पर्थ में जीत के इरादे से मैदान पर उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआती तीन विकेट जल्दी गंवा दिए थे उसके बाद विराट और हार्दिक ने पारी संभाल ली थी. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालात इससे ज्यादा खराब हो गई और 49 के स्कोर पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कार्तिक के साथ मिलकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाया. कार्तिक ने एक छोर संभाल कर रखा और दूसरे छोर से सूर्या ने रन बरसाने शुरू कर दिए. 15वें ओवर तक दोनों ने मिलकर भारत को 100 के पार पहुंचा दिया.

