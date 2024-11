भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भारत आर्मी से (Bharat Army) आग्रह किया है कि वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर अपना नाम या ग्रुप का नाम न लिखें. सुनील गावस्कर ने यह टिप्पणी उस दौरान की जब वह एबीसी स्पोर्ट्स के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में चल रहे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border-Gavaskar Trophy) के पहले टेस्ट मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे थे.

राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा का रखें ध्यान

गावस्कर ने कहा कि भारत आर्मी को सम्मानजनक तरीके से भारतीय ध्वज का उपयोग करना चाहिए और इसे किसी भी रूप में एक कपड़े या कस्टम यूनिफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए. उनका कहना था कि भारतीय ध्वज के बारे में हमारा कानून स्पष्ट है, जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को किसी कपड़े, परिधान या कंबल पर प्रिंट करने की अनुमति नहीं है. गावस्कर ने आगे कहा, 'अगर भारत आर्मी अपना नया ध्वज बनाए, तो मैं खुद उसे गर्व से पहनूंगा.' उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारतीय ध्वज का असली महत्व और प्रतिष्ठा समझना बहुत जरूरी है और ऐसा नहीं लगता कि कुछ भारत आर्मी के सदस्य इसकी सही मायने में समझ रखते हैं.

Sunil Gavaskar said, "I would request the Bharat Army not to have their group's name on the India flag. Design a new flag of your own. If you design a new flag of your own, I will myself wear it with great pleasure". (ABC Sport). pic.twitter.com/slmpMFcp5u