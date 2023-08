IPL 2023: जब अचानक धोनी का ऑटोग्राफ लेने पहुंचे गावस्कर, वीडियो में देखें फिर आगे क्या हुआ

डीएनए हिंदी: महेंद्र सिंह धोनी के फैंस की लिस्ट में अब एक और बड़ा नाम जुड़ गया है. ये नाम कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक सुनील गावस्कर हैं. जो खुद धोनी के इतने बड़े फैन हैं कि उनका ऑटोग्राफ लेने पहुंच गए. गावस्कर ने रविवार को सीएसके बनाम केकेआर मैच के बाद धोनी का ऑटोग्राफ लिया.



टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों के सामने 10 हजार से ज्यादा रन बनाने वाले गावस्कर ने अपने सीने के पास शर्ट पर धोनी का ऑटोग्राफ लिया. गावस्कर को ऑटोग्राफ देते हुए कि धोनी की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. चेन्नई सुपरकिंग्स का आईपीएल के मौजूदा सीजन में चेपॉक मैदान पर ये आखिरी मैच था. मैच के बाद 41 साल के धोनी टेनिस रैकेट और ऑटोग्राफ वाली टेनिस गेंदों के साथ मैदान में आए और वहां मौजूद दर्शकों को रैकेट की मदद से गेंद देने लगे. इसी बीच गावस्कर भी उनके पास ऑटोग्राफ लेने पहुंचे और फिर धोनी ने उनकी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ किया.



