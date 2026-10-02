सुभाष चंद्रा अकादमी के एथलीट का कमाल, एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड जीतकर रचा इतिहास

Ankush Panghal Gold in Asian Games 2026: अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में कमाल कर दिया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में साउथ कोरिया के मिनसोंग किम को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है.

सुभाष चंद्रा के फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर के बॉक्सर अंकुश पंघाल ने एशियन गेम्स 2026 में कमाल कर दिया है. उन्होंने पुरुषों के 80 किग्रा वर्ग के फाइनल में साउथ कोरिया के मिनसोंग किम को 4-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है. हरियाणा के हिसार के रहने वाले 21 वर्षीय मुक्केबाज अंकुश पंघाल पिछले काफी समय से शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्होंने सुभाष चंद्रा के फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग ली हुई है और अब वो देश का नाम रौशन कर रहे हैं.

हरियाणा के हिसार के बेरिया रहने वाले अंकुश पंघाल का जन्म 13 अगस्त, 2005 में हुआ था. वो पुरुषों के 80 किग्रा में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं. एशियन गेम्स में गोल्ड के साथ उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में एक और बढ़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. अंकुश तेज मूवमेंट, काउंटर अटैक और मुकाबले के दौरान तेजी से अपनी रणनीति बदलने में माहिर हैं.

कहां है डॉ. सुभाष चंद्रा का ट्रेनिंग सेंटर?

डॉ. सुभाष चंद्रा का एक बॉक्सिंग सेंटर भी है. हरियाणा के हिसार जिसे में स्थित सुभाष चंद्रा फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर में कई मुक्केबाज देश का नाम रौशन कर रहे हैं. इसमें से अंकुश का भी नाम है, जिन्होंने सुभाष चंद्रा फाउंडेशन बॉक्सिंग ट्रेनिंग सेंटर, गांव गंगवा से निकलकर इंटरनेशनल स्तर पर पहचान बनाई है.

इस तरह जीता गोल्ड मेडल

अंकुश ने मुकाबले की शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा. पांच में से चार जजों ने उनके पक्ष में 30-26 का फैसला दिया, जबकि एक जज ने दोनों को 28-28 पर बराबरी पर रखा. कोरियाई बॉक्सर को पहले राउंड में चेतावनी मिलने के कारण एक प्वाइंट का नुकसान उठाना पड़ा. अंकुश ने जोरदार पंच लगाते हुए पहला राउंड 4-1 से जीता लिया था. दूसरे राउंड में भी उनका प्रदर्शन बेहतर रहा और उन्होंने 1-2 कॉम्बिनेशन और काउंटर पंच के साथ 5-0 से जीत हासिल की. किम ने भी कुछ पंच लगाए, लेकिन भारतीय बॉक्सर कहीं बेहतर लय में नजर आया. उसके बाद तीसरे राउंड में भी अंकुश ने कमाल का प्रदर्शन किया.

भारत ने बॉक्सिंग में जीते 6 मेडल

एशियन गेम्स 2026 में भारत ने बॉक्सिंग में कुल 11 एथलीट उतारे थे, जिसमें से 6 एथलीटों ने मेडल अपने नाम किया है. इस बार भारत ने बॉक्सिंग में 3 गोल्ड और 3 ब्रांज पदक अपने नाम किया है. भारतीय बॉक्सिंग टीम के इस प्रदर्शन ने पिछले एशियन गेम्स को भी मेडल के मामले में पीछे छोड़ दिया है, जिसमें भारत ने 4 मेडल (1 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज) जीते थे. हालांकि, एशियन गेम्स 2010 में भारत ने कुल मिलाकर सबसे ज्यादा (9) मेडल जीते थे, लेकिन एशियन गेम्स 2026 का अभियान बॉक्सिंग में भारत के 3 गोल्ड मेडल की वजह से खास रहा.