ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में बड़ा कारनामा कर दिया. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 1 रन बनाते ही इतिहास रच दिया. स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में 10 हजार रन पूरे कर लिए हैं. फैब 4 में ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए.

ये कारनामा विराट और विलियमसन भी नहीं कर सके हैं. यहीं नहीं शतकों के मामले में भी स्मिथ इन दोनों दिग्गज बल्लेबाजों से आगे निकल गए.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ भारत के खिलाफ सिडनी टेस्ट में 10 हजार रन पूरे करने से चूक गए थे. वो सिडनी टेस्ट तक 9999 रन ही बन सके थे. स्मिथ को 10 हजार रन पूरे करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरुरत थी.

जैसे ही श्रीलंका के खिलाफ 1 पहले टेस्ट में स्मिथ ने 1 रन पूरा किया. वैसे ही स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 10 हजार रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए. वही ओवर ऑल वो ऐसा करने वाले दुनिया के 15वें बल्लेबाज हैं.

