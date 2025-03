आईपीएल 2025 का दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था. इस मैच में इशान किशन एसआरएच के लिए डेब्यू कर रहे थे और उन्होंने हैदराबाद के लिए पहला सीजन खेलते हुए पहले मैच में ही शतक जड़ दिया है. उन्होंने महज 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. इस शतक के बदौलत हैदराबाद की टीम ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है. एसआरएच ने आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है.

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ इशान किशन सनराइजर्स हैदराबाद के लिए अपना पहला मुकाबला खेल रहे थे. उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही शतक जड़ दिया. किशन ने 45 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था. इतना ही नहीं उन्होंने 47 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 106 रनों की पारी खेली है. इसके साथ ही उन्होंने आईपीएल करियर का भी अपना पहला शतक पूरा कर लिया है.

Ishan Kishan 🤝 SRH - A dream debut 🤩



Kishan (106* off 47) becomes the first Indian to hit a ton for SRH as they finish with a massive 286/6.#IPL2025 #SRHvRR pic.twitter.com/lbaewnUCIe