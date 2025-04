आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शतक जड़ दिया है. उन्होंने महज 40 गेंदों में अपनी सेंचुरी पूरी की है और इस तरह सेलिब्रेशन किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसी के साथ ही अभिषेक ने आईपीएल इतिहास का अपना पहला शतक भी जड़ दिया है. इतना ही नहीं अभिषेक ने इस शतक के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. उन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी बना दी है.

पंजाब किंग्स के खिलाफ अभिशेक शर्मा ने 40 गेंदों में 11 चौके और 6 छक्कों की मदद से 100 रन बनाए. आईपीएल इतिहास में उन्होंने अपना पहला शतक भी पूरा कर लिया है. इस शतक को जड़ने के बाद उन्होंने काफी शानदार तरीके से इसका सेलिब्रेशन किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

