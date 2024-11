IND vs AUS 2nd Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज का पहला मुकाबला भारत ने जीत लिया है. अब भारतीय टीम दूसरे मुकाबले के लिए तैयारी कर रही है. दूसरा मुकाबला एडिलेड में छह दिसंबर से शुरू होना है, लेकिन इसके पहले भारत को तगड़ा झटका लगा है. भारतीय टीम की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

शमी को लेकर बड़ा अपडेट

ऐसा माना जा रहा था कि दूसरे टेस्ट में कप्तान रोहत शर्मा के साथ तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देंगे. लेकिन अब बीसीसीआई ने साफ कर दिया है कि शमी फिलहाल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में ही खेलेंगे. बोर्ड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के तेज गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

A heavily strapped Mohammed Shami walks in ahead of Bengal’s opening fixture - and probably its toughest league game - against Punjab. pic.twitter.com/KpZWK7Gqgl