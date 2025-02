भारोत्तोलन में जूनियर राष्ट्रीय स्वर्ण पदक विजेता यास्तिका आचार्य की मौत से खेल जगत में शोक की लहर दौड़ गई हैं. यास्तिका आचार्य की उम्र मात्र 17 साल थी. वह एक शानदार और अच्छी एथलीट थी. उनका सपना था कि एक दिन वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिध्तिव करेंगी. उनके निधन के समाचार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. जिस हादसे में उनकी जान गई है उसका एख वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है.

हादसे का वीडियो आया सामने

यह हादसा 19 फरवरी 2025 को ट्रेनिंग के दौरान हुआ, जब वह 270 किलो वजन उठा रही थीं। इस दौरान वजन उनके गर्दन पर गिर गया, जिससे उनकी तत्काल मौत हो गई. इस घटना का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो को देखर सभी लोग हैरान है. ये वीडियो वाकई बहुत डरावना है. वीडियो में दिख रहा है कि वह जिम में 270 किलो का बजन उठा रही थी. तभी अचानक से वह उनके गर्दन पर गिर जाता है और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई.

17-year-old weightlifter Yashtika Acharya died in Bikaner, she was lifting 270 kg weight during training pic.twitter.com/kruJfmHZwW